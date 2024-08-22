Против сжегшего российский паспорт блогера Шпака возбудили новое дело

Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело в отношении 45-летнего блогера Александра Шпака после того, как он на видео сжег свой российский паспорт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

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Дело возбуждено по ст. 329 УК РФ (надругательство над государственным гербом или государственным флагом Российской Федерации). Максимальное наказание по ней — до года лишения свободы.

Шпак получил свою известность благодаря эпатажной внешности. Весной 2022 года он уехал из России, осудив спецоперацию на Украине. В октябре 2023 года его признали виновным в совершении пяти административный нарушений по ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). По каждому из них блогеру назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

В январе этого года Басманный суд Москвы заочно арестовал Шпака по обвинению в дискредитации ВС РФ по уголовной статье. В июле рассмотрение дела началось в отсутствие обвиняемого.