После взрыва газа в жилом доме в Пермском крае возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в многоэтажном доме в Кизеле. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Пермскому краю.

Дело заведено по пункту «в» части 2 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) УК РФ. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По данным следствия, хлопок газа произошел в одном из многоквартирных домов города Кизела в четверг, 22 августа. В результате этого часть кровли и стен строения была обрушена.