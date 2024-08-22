Спасатели прекратили поиски российского альпиниста Нилова на горе в Пакистане

Участники экспедиции по поиску и репатриации тела Дмитрия Головченко приняли решение прекратить поиски Сергея Нилова, попавшего под завал на горе Гашербрум IV в Пакистане. Об этом в четверг, 22 августа, сообщила пресс-служба Федерации альпинизма России.

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— После обрушения серака шел затяжной снегопад, и сейчас склоны покрыты большим слоем снега, поэтому попытки сделать облет не принесли результатов. К сожалению, экспедиция закончилась трагически, — говорится в сообщении.

Нилову было 47 лет, он являлся двукратным обладателем главной международной награды в альпинизме «Золотой ледоруб» (2012, 2016) и четырехкратным обладателем престижной российской награды в альпинизме «Золотой ледоруб России», передает ТАСС.

19 ноября стало известно, что российский альпинист Сергей Нилов пропал без вести в районе горы Гашербрум IV на севере Пакистана. Еще два человека получили тяжелые травмы и не могли самостоятельно передвигаться. Нилов в сентябре 2023 года пережил падение с той же горы, что и альпинист Головченко. Тогда Нилова спасли, а Головченко пропал без вести.