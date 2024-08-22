Проверка выявила пропажу почти 30 млн рублей при сорванном ремонте кузбасской школы

Подрядчик, который обещал капитально отремонтировать в Кузбассе спортивную школу, сорвал все сроки и не вернул деньги. Возбуждено дело.

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В Промышленновском округе выявлена пропажа 27 млн рублей из 62 млн рублей, которые получила подрядная организация для ремонта детско-юношеской спортивной школы в поселке Плотниково.

По данным прокуратуры, руководство школы заключило контракт на ремонт здания за 124 млн рублей. Подрядчик обязался все сделать до 20 декабря 2023 года, но сроки сорвал и деньги не вернул.

– Заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Размер неотработанного подрядной организацией аванса превысил 27 млн рублей, которые заказчику не возвращены, – сказали в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело о присвоении в особо крупном размере.