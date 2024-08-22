Пожар произошел в столичном аквапарке «Фэнтази»

Пожар произошел в четверг, 22 августа, в аквапарке «Фэнтази» на Люблинской улице в Москве. Огонь возник в сауне на втором этаже.

Уточняется, что людей из здания эвакуировали. Ликвидацией возгорания уже занимаются оперативные службы. При этом обстановка на месте спокойная, передает Telegram-канал агентства городских новостей «Москва».

18 августа возгорание электроники произошло на третьем этаже в магазине «Ашан», расположенном в торговом центре «Авиапарк» в Москве. ЧП произошло в отделе телевизоров. До прибытия экстренных служб самостоятельно эвакуировались порядка 30 человек.

В начале августа восемь человек пострадали из-за обрушения потолка в водном комплексе Владивостока. Потолок рухнул в главном зале с бассейнами «Акватории». Речь идет о декоративной конструкции, которая крепилась к крыше здания.