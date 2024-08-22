Названа возможная причина взрыва газа в доме в Пермском крае

Газовая колонка, по предварительной информации, стала причиной взрыва в жилом доме в Пермском крае. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

РИА Новости со ссылкой на МЧС сообщило, что из здания эвакуировали 16 человек. Официально известно лишь об одном пострадавшем, но по данным Telegram-канала Mash, их число может увеличиться до трех. Один из них находится в тяжелом состоянии. Мэр Кизела Андрей Родыгин в своем канале заявил, что из здания вывели четырех детей.

Напомним, что взрыв прогремел утром 22 августа в четырехэтажном доме. В результате происшествия обрушились перекрытия между третьим и четвертым этажами. Из-под завалов спасли мужчину. Создан краевой оперативный штаб, обстоятельства инцидента выясняются.