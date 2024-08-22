Житель Костромской области задержан у своей плантации конопли в лесу

Костромские полицейские задержали подозреваемого в незаконной культивации конопли и хранении наркотиков.

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В Галичском районе полицейские получили информацию, что 48-летний местный житель выращивает в лесу наркосодержащие растения. В ходе ее отработки оперативники задержали мужчину на лесной делянке.

Экспертиза установила, что там мужчина вырастил 222 куста конопли общей массой более 2,5 килограмма. Как сообщает региональное УМВД, злоумышленник посадил семена и все лето поливал и пропалывал растения.

Когда его задержали, он как раз намеревался собирать урожай - срезать кусты. В ходе обыска в доме задержанного полицейские нашли и изъяли 40 граммов готовой к употреблению марихуаны.

В отношении мужчины возбуждено дело о незаконном культивировании наркосодержащих растений. По этой статье ему грозит до трех лет лишения свободы. Кроме того, в отношении задержанного может быть возбуждено дело о незаконном хранении наркотиков.