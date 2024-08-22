Группа подмосковных подростков испортила внешность девочки из-за ее замечания

Подростки напали на малолетнюю девочку в Московской области после того, как она обратила внимание на их нецензурную брань. Ей пришлось поплатиться за свое замечание.

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Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Московской области, ведомство начало проверку по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетней. Десятилетняя девочка пострадала в Ленинском округе.

Стражи порядка заинтересовались инцидентом после публикации в СМИ. Журналисты сообщили, что в поселке Дрожжино группа подростков остригла ребенку прядь волос. По словам очевидцев, они решились на такой поступок после того, как девочка сделала им замечание. Несовершеннолетние сидели на детской площадке и нецензурно выражались.

После нападения мать пострадавшей девочки обратилась к полицейским.

В ГУ МВД России по Московской области отметили, что сейчас правоохранители устанавливают всех участников инцидента. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".