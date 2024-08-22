Подозреваемый в расправе над десятками женщин «Вампир» вырвался на свободу

Житель Кении Коллинз Кхалуша, подозреваемый в жестокой расправе и расчленении 42 женщин, сбежал из-под стражи, сообщает газета The Guardian. По ее информации, 33-летний мужчина по прозвищу Вампир покинул полицейский участок вместе с еще 12 задержанными, в этом им помог один из надзирателей.

Среди сбежавших был 33-летний Коллинз Халуша, который был арестован в июле после того, как в заброшенном карьере в Эмбакаси Саут, Найроби, были найдены расчлененные тела, — говорится в публикации.

Как уточнила газета, в ходе расследования Вампир сам признался в убийстве женщин. Он утверждает, что расчленял их и сбрасывал тела в карьер Найроби. При этом адвокат Кхалуша утверждает, что признание было сделано под пытками.

Предполагается, что 13 сбежавших подозреваемых проделали дыру в проволочном заборе, пролезли сквозь нее и перебрались через стену, ограждающую периметр участка. Были арестованы восемь офицеров, дежуривших во время побега.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что серийный убийца Иван Продан, известный как «домодедовский упырь», пропал после того, как вышел на свободу. После освобождения мужчина также не встал на учет в отделе МВД по месту проживания.