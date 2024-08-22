Появились подробности об убийце педагога на Маврикии

Убийцей 29-летней Залии Шамигуловой оказался ее друг, с которым она была перед пропажей. Поначалу мужчина уверял, что высадил спутницу из своего авто, но потом все же сознался в преступлении.

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Как оказалось, убийца был влюблен в девушку и даже хотел сделать ей предложение руки и сердца, но пара поссорилась, из-за чего он и расправился с ней.

— В местной полиции раскрыли личность задержанного. Это житель города Катр-Борн в Республике Маврикий — компьютерный инженер по имени Пурявирсингх. На допросе он заявил, что давно знал россиянку и даже собирался на ней жениться. Мужчина уверяет, что узнал об измене девушки и во время ссоры зарезал ее, — сообщил Starhit.

21 августа стало известно о пропаже российской преподавательницы из Челябинска Залии Шамигуловой на острове Маврикий. Родственники предполагали, что ее мог похитить местный житель.

Учительницу из Челябинска жестоко убили на Маврикии

Позже выяснилось, что Залия Шамигулова была жестоко убита. Пропавшую гражданку России нашли с множественными ножевыми ранениями. Обвиняемого уже доставляли в отдел полиции, когда родственники обратились с заявлением о пропаже. При этом он уверял, что высадил туристку в Кюрпипе и якобы больше с ней не общался.