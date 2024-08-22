Baza: в пермском Кизеле произошел хлопок газа в жилом доме на улице Ленина

Утром 22 августа в городе Кизел в Пермском крае произошел хлопок газовоздушной смеси в жилом многоквартирном доме, разрушены несколько квартир. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Отмечается, что взрыв произошел в доме 34 на улице Ленина. Есть пострадавшие, их число уточняется. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале сообщил, что жителей пострадавших квартир эвакуируют. На месте работают экстренные службы, оказывают помощь пострадавшим. В июле в городе Опочка в Псковской области в пятиэтажном доме произошел взрыв бытового газа, пострадали два человека. До этого в подмосковной Лобне в подвале жилого дома взорвался газовый баллон. Двое слесарей управляющей компании меняли водопроводные трубы в подвале одного из жилых домов, во время сварки произошел взрыв газового баллона. В мае в Татарстане два человека пострадали в результате взрыва газа в многоквартирном доме. Инцидент произошел в селе Усады.