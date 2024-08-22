Взрыв газа произошел в жилом доме под Пермью

В четверг, 22 августа, в одном из многоквартирных домов города Кизел (Пермский край) произошел взрыва газовоздушной смеси. Об этом губернатор региона Дмитрий Махонин сообщил в своем Telegram-канале.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС, после происшествия обрушились межэтажные перекрытия. Из под завалов сотрудникам экстренных служб удалось спасти мужчину.

Губернатор рассказал, что жителей пострадавших квартир эвакуируют. Махонин отметил, что из-за происшествия был создан краевой оперативный штаб.

Глава округа Андрей Родыгин опубликовал видео на фоне обломков. Он сообщил, что повреждения получили четвертый и пятый этажи. Причины происшествия устанавливаются, добавил чиновник.

Ранее взрыв бытового газа произошел в квартире одного из домов Калининградской области. Находившийся в квартире мужчина попал в больницу с ожогами. Жильцы соседних квартир не пострадали.