В Якутии действуют природные пожары на площади свыше 382 тыс. га

Площадь действующих лесных пожаров в Якутии составляет более 382 тыс. га. Об этом сообщается в Telegram-канале главного управления МЧС России.

"За сутки около 100 тонн воды слито авиацией МЧС России на пожары в Якутии. На территории республики действует 52 природных пожара на общей площади свыше 382 тыс. га. За сутки ликвидировано 12 пожаров на 38 тыс. га; локализовано 9 пожаров на 19,5 тыс. га", - говорится в сообщении.

К тушению привлекались 1 365 специалистов и 115 единиц техники РСЧС. На особом контроле управления находятся шесть природных пожаров вблизи населенных пунктов. "За сутки отобрано и исследовано 57 проб атмосферного воздуха. Превышения предельно допустимых концентраций химических веществ не выявлено. Случаев отравления продуктами горения не зарегистрировано", - уточняется в сообщении.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в республике составляет 256,1 млн га (83,4% территории). 11 июня в республике из-за лесных пожаров был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера, 26 июня был установлен особый противопожарный режим на всей территории Якутии, 1 июля введен режим ЧС федерального характера.