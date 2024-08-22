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СМИ: на северо-востоке Польши упал метеозонд

Объект, по предварительным данным похожий на метеозонд, упал в районе населенного пункта Ожехово на северо-востоке Польши.

На северо-востоке Польши упал воздушный объект
© globallookpress.com

Об этом сообщил интернет-портал interia.pl.

"Успокаиваем, скорее всего, это метеорологический зонд", - приводит портал слова представителя оперативного командования вооруженных сил подполковника Яцека Горышевского.

Подполковник добавил, что место падения воздушного объекта оцеплено полицией. Начато расследование обстоятельств инцидента. Жертв и разрушений в результате падения объекта нет.

В марте на территории Варминьско-Мазурского воеводства неподалеку от границы с Калининградской областью РФ также было зафиксировано падение метеозонда.

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