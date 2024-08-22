Воздушную зону над аэропортом Волгограда закрыли после атаки БПЛА

Ограничения на прибытие и отправку самолетов введены в аэропорту Волгограда после атаки беспилотников на регион, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря АО "Международный аэропорт Волгоград" Анастасию Голодову.

По ее словам, авиагавань не принимает и не отправляет суда в связи с ограничениями на использование воздушного пространства, которые были введены на территории региона.

Актуальную информацию о статусе вылетов пассажиры могут увидеть на сайте международного аэропорта Волгограда, подчеркнула Голодова.

Названо число сбитых БПЛА над регионами России

Данные онлайн-табло авиагавани свидетельствуют о том, что к настоящему моменту задерживаются три рейса Волгоград – Москва, один рейс Волгоград – Пермь, а также три рейса Москва – Волгоград.