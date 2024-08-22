Самолет Air India совершил экстренную посадку после угрозы о минировании

Самолет индийской авиакомпании Air India, следовавший рейсом из Мумбаи (индийский штат Махараштра) в Тривандрум (штат Керала), совершил экстренную посадку после угрозы о минировании, пассажиры были эвакуированы. Об этом сообщил телеканал NDTV.

На борту воздушного судна находились 135 человек. Менее чем за час до посадки командир экипажа получил информацию о минировании и сообщил об этом в пункт назначения. В международном аэропорту Тривандрума был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

После приземления судно направили в изолированный отсек. Пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал.

Полиция проводит расследование инцидента. Информация о том, была ли на борту судна заложена бомба или угроза была ложной, пока не поступала.