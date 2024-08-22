Морское судно попало под огонь у берегов Йемена

Неизвестный боеприпас атаковал судно в 57 морских милях к югу от города Адена в Йемене, сообщает пресс-служба Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO) в социальной сети X.

Как утверждает капитан корабля, рядом с ними прогремело два взрыва.

«Капитан сообщает о еще двух взрывах вблизи судна», — говорится в сообщении.

Представители управления добавили, что в результате атаки судно не получило повреждений, информации о пострадавших среди членов экипажа не поступало. В настоящее время корабль следует в порт.

Данная атака на судно оказалась не первой у берегов Йемена. По данным управления, до этого вблизи корабля произошло два взрыва, а после еще один.

Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщал, что судно могло подвергнуться воздействию неизвестного взрывного устройства в 125 морских милях от йеменского порта Аден. Позже выяснилось, что по кораблю попала ракета. В результате удара никто не пострадал, все члены экипажа в безопасности.

До этого Центральное командование Вооруженных сил США сообщало о ракетном ударе правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Алла» по принадлежащему Украине сухогрузу в Аравийском море. После взрыва на борту судна начался пожар, пострадал один из членов экипажа.