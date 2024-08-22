Россиянина заподозрили в дискредитации ВС РФ за срыв 13 плакатов

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Железногорска в Красноярском крае, уничтожившего 13 плакатов с призывами поступления на военную службу. Мужчину подозревают в дискредитации Вооруженных сил России, говорится в сообщении Главного следственного управления СК РФ по краю и Хакасии.

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"Житель Железногорска, осознавая публичный характер своих действий, умышленно и целенаправленно уничтожил в общественных местах на территории города Железногорска 13 агитационных плакатов с призывом поступления на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ. При этом на плакатах была изображена символика Вооруженных сил РФ в виде военного геральдического знака и эмблемы, а также государственный флаг РФ и георгиевская лента", - говорится в сообщении.

Также он нанес ущерб администрации Железногорска на сумму в 30 тыс. рублей.

По материалам УФСБ при взаимодействии с региональным главком МВД возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280.3 УК РФ (совершение публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ). Ему грозит до семи лет лишения свободы. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.