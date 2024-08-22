В Волгоградской области после атаки дронов возник пожар на военном объекте

Средства противовоздушной обороны в ночь на 22 августа отразили атаку беспилотников на Волгоградскую область в районе села Мариновка, где расположен военный аэродром с одноименным названием.

Как сообщил губернатор области Андрей Бочаров, большинство атаковавших регион беспилотников были уничтожены.

«В результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта Министерства обороны. Пожарно-спасательные службы оперативно приступили к пожаротушению. Жертв нет», — процитировали Бочарова в официальном аккаунте администрации Волгоградской области в соцсетях.

Как уточняется в соцсетях Минобороны, над территорией региона этой ночью были сбиты 13 украинских беспилотников. В общей сложности при попытке противника совершить террористическую атаку по объектам на российской территории силами ПВО уничтожены и перехвачены 28 беспилотников самолетного типа, из них семь сбиты над Ростовской областью, четыре — над Белгородской, два — над Воронежской и по одному — над Брянской и Курской областями.