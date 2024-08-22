Жители российского города сообщили о серии громких взрывов

Жители города Калач-на-Дону в Волгоградской области сообщили о серии громких взрывов и работе сил противовоздушной обороны (ПВО), пишет Telegram-канал Shot.

© Majdi Fathi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Звуки взрывов в российском городе раздались в небе в районе 3:30 утра четверга, 22 августа. Очевидцы из разных районов уже насчитали их от 6 до 10. До этого в воздухе были слышны характерные звуки пролета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Момент мощного взрыва на нефтехимическом заводе в российском регионе попал на видео

Официальной информации о случившемся нет.

Ранее очевидцы сняли на камеру сбитый в воздухе подозрительный летающий объект в Мурманской области. На видео попал момент взрыва. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис официально сообщил о выявленной воздушной угрозе применения беспилотника.