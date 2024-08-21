Начальнику управления цифровой трансформации ФСИН вменяют взятку

Главе управления цифровой трансформации ФСИН РФ Алексею Тимченко вменяют взятку в 2 млн рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Отмечается, что накануне пресс-бюро ведомства рассказало о задержании сотрудника.

Предварительно, сумма взятки составляет около двух миллионов рублей, — сказал источник.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ и ГУ собственной безопасности Федеральной службы исполнения наказаний России задержали начальника Управления цифровой трансформации ФСИН. Его подозревают в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело, проводятся следственные действия. Назначена служебная проверка.

До этого сотрудники УФСБ по Ростовской области задержали начальника отдела Госавтоинспекции Аксайского района за получение взяток. Подозреваемый в течение года требовал от подчиненных передавать ему 8,5 тысячи рублей за покровительство. Также он получал деньги от владельца штрафстоянки, на которую привозили транспорт нарушителей ПДД.

Также следователи Приморья возбудили уголовное дело о взяточничестве в отношении заместителя начальника Владивостокского таможенного поста. За год представители коммерческих организаций перевели ему более 700 тысяч рублей.