Стали известны подробности о деле арестованного за коррупцию Тимченко

В деле арестованного главы управления цифровой трансформации ФСИН (Федеральной службы исполнения наказний) Тимченко фигурируют госконтракты по закупке программного обеспечения. Об этом сообщает РИА Новости.

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Также речь шла о закупках оборудования для защиты данных ведомства.

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Мужчина был задержан по подозрению во взятке вечером 20 августа. Вечером 21 августа стало известно, что Тимченко вменяют взятку в 2 млн рублей.

23 мая был арестован начальник главного управления связи ВС РФ генерал Вадим Шамарин. По данным Следственного комитета, Шамарин получил 36 млн руб. взятки от главы завода «Телта», поставлявшего Министерству обороны РФ телефоны «Престиж-АОН» — специальные аппараты для закрытых сетей связи с автоматическим определителем номера.

Ранее сообщалось, что ФСИН закупит хрустальные генеральские погоны на почти полмиллиона рублей.