Экс-депутат Гудков приговорен к 8 годам колонии заочно

Суд в Москве приговорил экс-депутата Гудкова к 8 годам колонии заочно
Суд в Москве приговорил иностранного агента Дмитрия Гудкова к 8 годам лишения свободы заочно за распространение фейков о ВС России.
Об этом прокуратура Москвы сообщила в Telegram.
«Гудков признан виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК России... С учётом позиции прокуратуры суд приговорил его к 8 годам в исправительной колонии общего режима заочно», — отмечается в заявлении.
Вместе с этим суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов с использованием Интернета сроком на 4 года.
В феврале 2024 года суд в Москве заочно арестовал Гудкова.
В феврале 2023 года сообщалось, что Минюст России включил Дмитрия Гудкова в реестр иноагентов.
* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 10.02.2023.