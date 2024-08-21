Экс-депутат Гудков приговорен к 8 годам колонии заочно

Суд в Москве приговорил иностранного агента Дмитрия Гудкова к 8 годам лишения свободы заочно за распространение фейков о ВС России.

Об этом прокуратура Москвы сообщила в Telegram.

«Гудков признан виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК России... С учётом позиции прокуратуры суд приговорил его к 8 годам в исправительной колонии общего режима заочно», — отмечается в заявлении.

Вместе с этим суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов с использованием Интернета сроком на 4 года.

В феврале 2024 года суд в Москве заочно арестовал Гудкова.

В феврале 2023 года сообщалось, что Минюст России включил Дмитрия Гудкова в реестр иноагентов.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 10.02.2023.