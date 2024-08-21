Машины загорелись в одном из дворов в Солнцеве

В одном из дворов Солнцевского проспекта в районе Солнцево на юго-западе Москвы загорелось несколько машин. Происшествие произошло в среду, 21 августа, сообщил корреспондент «Вечерней Москвы» с места событий.

Городские службы следуют на место возгорания. Информация о причинах пожара и количестве пострадавших уточняется.

Пожар произошел в пристройке к торговому центру у станции метро «Коньково» на юго-западе Москвы.

Сообщается, что возгорание произошло из-за короткого замыкания. Из здания эвакуировали порядка 100 человек.

31 июля в Москве, в поселке Михайлово-Ярцевское, загорелась кровля детской игровой комнаты в частном загородном клубе. С огнем на 150 квадратных метрах боролись 39 специалистов и 12 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.

30 июля в торговом центре в Симферополе разгорелся пожар. Огнеборцы прибыли на место и приступили к тушению. Из ТЦ были эвакуированы около 130 человек, среди которых пострадавших нет.