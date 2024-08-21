Россиянина нашли мертвым в Армении

В Армении сотрудники экстренных служб нашли тело пропавшего накануне гражданина России Марка Ларина, сообщило МВД республики. News.ru

«21 августа спасатели нашли тело М. Л (2002 года рождения, гражданин РФ). В поисках были задействованы 34 спасателя и 2 дрона. МВД направило подготовленные полицией документы в Следственный комитет для выяснения обстоятельств происшествия», - говорится в сообщении. ТАСС

Ранее сообщалось, что россиянин выехал на велосипеде в город Раздан из курортного поселка Анкаван, позднее он перестал выходить на связь. NSN.FM