Два тела найдены внутри затонувшей яхты Майка Линча

Водолазы, обследующие обломки семейной яхты технологического магната Майка Линча, «британского Билла Гейтса», обнаружили внутри два тела, пишут в статье для Reuters обозреватели Джизельда Ваньони и Альвизе Армеллини.

Суперяхта Bayesian стояла на якоре у порта Портичелло, недалеко от Палермо. В понедельник, 19 августа, 56-метровое судно внезапно перевернулось во время сильного шторма и затонуло за считанные минуты.

По данным авторов статьи, эксперты не в состоянии объяснить, как большое роскошное судно, имеющее первоклассное оборудование и средства безопасности, могло затонуть так быстро. Кроме того, специалистов удивляет тот факт, что яхта, стоявшая на якоре рядом с Bayesian, совершенно не пострадала от шторма.

На корабле находились 22 человека: экипаж, семья Макла Линча (сам бизнесмен, его жена и дочь), туристы из США, Канады, Новой Зеландии, Великобритании. Береговая охрана и рыбаки спасли 15 человек, в том числе, супругу предпринимателя.

При крушении пропали 7 человек, тело одного из них, повара Рекальдо Томаса, удалось найти практически сразу.

Среди пропавших — Джонатан Блумер, неисполнительный председатель Morgan Stanley International, жена Блумера Джуди, адвокат Clifford Chance Крис Морвилло и его жена Неда Морвилло, а также 18-летняя дочь Линча.

В поисках участвуют специалисты экстренных служб, катера береговой охраны. В первый день также были задействованы вертолеты.

Напомним, что 59-летний Линч — один из самых известных предпринимателей в сфере технологий в Великобритании. Он создал крупнейшую в королевстве фирму по разработке программного обеспечения Autonomy. В дальнейшем компания была продана HP за $11 млрд.