Взрывная волна накрыла 15 частных домов в российском регионе

Взрывная волна от сбитой в воздухе ракеты повредила окна и двери в 15 частных домах на территории Новошахтинска в Ростовской области, написал в Telegram-канале глава городской администрации Сергей Бондаренко. По его словам, всем пострадавшим жителям будет оказана необходимая помощь в восстановлении поврежденного имущества.

Установлено, что в 15 частных домовладениях из-за взрывной волны повреждены окна и двери. С собственниками домовладений проводится разъяснительная работа по сбору необходимых документов для предоставления выплат и оказания помощи в восстановлении поврежденного имущества, — говорится в сообщении.

Бондаренко отметил, что комиссия по обследованию и оценке повреждений уже провела подворовой обход в районе падения обломков сбитой ракеты. В настоящее время продолжается оценка причиненного ущерба.

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Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал об ударе украинских ракет по региону. По его словам, в небе над областью были сбиты две воздушные цели. Смирнов выразил благодарность бойцам ПВО и защитникам границы.

До этого Минобороны России сообщило о попытке ВСУ ударить по объектам на территории пяти российских регионов. 11 беспилотников сбиты над Московской областью, 23 — над Брянской, шесть — над Белгородской, три — над Калужской и еще два — над Курской областью, всего ликвидировано 45 дронов.