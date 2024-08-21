В Ленобласти спасли избитую родителями школьницу

Во Всеволожском районе Ленобласти полицейские спасли из квартиры избитую 15-летнюю школьницу, девочка сама обратилась на телефон доверия и попросила о помощи. Об этом сообщает «Фонтанка».

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15-летняя девочка обратилась на телефон доверия и сообщила, что прячется в туалете от матери и отчима, которые сильно избили ее. Школьница назвала адрес, но не смогла вспомнить номер квартиры, поскольку раньше проживала с бабушкой, а в дом матери и отчима приехала, чтобы поступать в колледж.

По словам пострадавшей, отчим и мать начали распускать руки, девочке помогли выбраться. С переломом ребра и гематомами она госпитализирована. В обстоятельства произошедшего разбираются полицейские.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге школьник, которого избила мать, сам обратился в экстренные службы. В скорую позвонил 10-летний мальчик, проживающий в доме на Курляндской улице. Ребенок рассказал, что мать избила его, и попросил о помощи. По словам потерпевшего, удары пришлись на голову и левую ногу. Медики оценили состояние потерпевшего как удовлетворительное.