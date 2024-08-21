Журналистку Ратникову оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Таганский суд Москвы оштрафовал журналистку Валерию Ратникову (признана в РФ иноагентом) за нарушение порядка деятельности иноагента на 30 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Ратникова Валерия Евгеньевна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента)", - сообщили ТАСС в пресс-службе.
Суд назначил ей административный штраф в размере 30 тыс. рублей.
В конце декабря 2023 года Минюст внес Ратникову в реестр иноагентов.