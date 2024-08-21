Бармен умер после драки на фестивале «Сигнал» под Калугой

В Калужской области 34-летний бармен погиб на вечеринке после фестиваля «Сигнал», сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на родственников погибшего. По данным канала, перед этим молодой человек был избит другими участниками вечеринки и охранниками. Друг погибшего успел сфотографировать бармена со связанными руками и ногами.

По информации канала, ЧП произошло в ночь на 20 августа, бармен отдыхал после смены и захотел познакомиться с девушкой, оказалось, что у нее был молодой человек, из-за чего возник конфликт с ее друзьями. За этим последовала драка.

«Осторожно, новости» сообщает, что в полиции возбуждать уголовное дело отказались, так как при вскрытии повреждений внутренних органов не обнаружили, предварительной причиной смерти назвали остановку сердца.

По данным канала, организаторы фестиваля запрещали обсуждать эту информацию в СМИ и среди знакомых, сообщения об этом удалялись из внутренних чатов, где находились сотрудники и волонтеры.

Ранее сообщалось, что сотрудник службы охраны Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) ударил женщину на проходной. На кадрах, опубликованных в Сети видно, как мужчина хватает женщину за руку, требуя показать содержимое сумки. После того как она вытащила пакет, охранник ударил ее в челюсть. В НЛМК заверили, что участник конфликта не их сотрудник.