СК требует ареста главы управления цифровой трансформации ФСИН

Следственный комитет требует ареста начальника управления цифровой трансформации ФСИН Алексея Тимченко по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сказано на сайте Замоскворецкого суда, в который поступило соответствующее ходатайство.

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"В суд поступило ходатайство об избрании Тимченко А. В., подозреваемого по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано на сайте суда.

Ранее сообщалось, что сотрудниками ФСБ России совместно с Главным управлением собственной безопасности ФСИН России задержан начальник управления цифровой трансформации ФСИН России по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Согласно официальному сайту ФСИН, начальником управления является полковник внутренней службы Алексей Тимченко.

Задачами управления являются организация обеспечения учреждений и органов УИС программным обеспечением, обеспечение поэтапного перехода на отечественное программное обеспечение, оборудование и единую среду разработки, формирование и проведение единой технической политики в области цифровой трансформации.