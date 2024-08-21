Барбер отрезал клиенту часть уха в Тюменской области

В российском городе барбер отрезал клиенту часть уха. Об этом сообщила пресс-служба Тюменской области в Telegram.

Известно, что в мае текущего года мужчина решил подстричься в одной из парикмахерских Тобольска. Однако специалист в ходе работы ножницами отрезал клиенту мочку правого уха. Вследствие этого пострадавший обратился в местную больницу, а затем — в суд. При этом моральный вред потерпевший оценил в 100 тысяч рублей.

Отмечается, что суд вынес решение о взыскании с парикмахера компенсации за моральный вред в размере 60 тысяч рублей. Помимо этого, барбер также должен заплатить 30 тысяч рублей штрафа за нарушение прав потребителя.

В мае россиянка увеличила ягодицы и попала в больницу с раздутым телом. Жительница Видного сделала операцию по коррекции внешности в частной клинике, вследствие чего бедро пациентки раздулось.