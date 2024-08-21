Россия передала осужденного на 25 лет лишения свободы Ивана Продана властям Молдавии, гражданином которой он является, для отбытия там наказания. Об этом сообщили в пресс-бюро ФСИН России. Lenta.ru

«Информация о том, что осужденный Иван Продан освобожен в апреле текущего года из исправительного учреждения УФСИН России по Республике Мордовия, не соответствует действительности», — говорится в сообщении ведомства. RT на русском

Ранее сообщалось, что Продан пропал после освобождения из колонии. Российская газета