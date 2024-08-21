Сумма ущерба, который предположительно вменяют в вину экс-замглавы Минобороны Дмитрию Булгакову, составляет порядка 49 млн рублей. Об этом ТАСС рассказал адвокат Булгакова Сергей Севрук.

"Следствие считает, что ущерб составляет порядка 49 млн рублей. По крайней мере, контракт, из-за которого и было возбуждено дело, был заключен на эту сумму. Другое дело, что эта сумма не была похищена. Она находится на счету подрядной организации, ее можно в любой момент вернуть", - сказал он.