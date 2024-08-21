По делу экс-замглавы МО Булгакова арестовали еще два человека

Еще два человека арестованы по делу экс-замминистра Минобороны РФ Дмитрия Булгакова, они находятся в СИЗО. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

"Исходя из тех материалов, с которыми я ознакомился, по делу проходят, кроме Булгакова, гендиректор ООО "Нева-Балт СПб" Герман Яковлев и бывший однокурсник Булгакова Геннадий Селезнев. Им также вменяют в вину преступление по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Они под стражей", - сказал собеседник агентства.

Уголовное преследование Булгакова связано с заключением контрактов на установку и настройку систем внутреннего и наружного освещения в Военно-медецинской академии им. С. М. Кирова в Петербурге, которые должны были привести к более экономичному расходу там электричества.