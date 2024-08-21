Экс-замглавы МО Булгакова оставили в СИЗО

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на арест бывшего заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты Булгакова и постановил оставить жалобу без удовлетворения, а решение первой инстанции - без изменения", - сказано в решении судьи.

Ранее Басманный суд Москвы отправил Булгакова под арест до 25 сентября. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Оно связано с поставкой определенного оборудования Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге.