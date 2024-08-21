Стало известно о состоянии россиян, попавших под обвал в Пакистане

Альпинист Алексей Баутин, эвакуированный с горы Гашербрум IV в Пакистане, рассказал о состоянии россиян, попавших под ледяной обвал. Об этом сообщает Ruptly.

17 августа под обвал на высоте 6200–6400 попала группа туристов из пяти человек. Альпинисты Михаил и Сергей Мироновы получили различные травмы, а связь с еще одним туристом Сергеем Ниловым пропала.

По словам Баутина, Михаил Миронов вышел на связь и заявил, что он в порядке. Сергей Миронов получил различные травмы — есть подозрения на перелом ребер. Сейчас Мироновы находятся на высоте в 6 тысяч метров, откуда возможна эвакуация вертолетом.

Напомним, что спасательная операция началась 17 августа. Пакистанская армия с помощью вертолета эвакуировала Баутина и Евгения Яблокова в Скарду. 18 августа пакистанские силы попытались провести наземную спасательную операцию для вызволения оставшихся альпинистов, однако этому помешала непогода.

Сейчас экипаж вертолета ждет хорошей погоды, чтобы забрать еще двух россиян. Сама экспедиция проводилась туристами для того, чтобы найти тело их товарища Дмитрия Головченко, погибшего на вершине в прошлом году.