Появилось видео гибели россиянина в тире

Telegram-канал «112» опубликовал видео тира Реутова, в котором пасынок случайно застрелил своего отчима. На кадрах видно, как несовершеннолетний делает выстрел, после чего мужчина падает на пол.

Отмечается, что мужчина вышел за пределы безопасной зоны и направился в сторону мишеней. 17-летний парень, держа в руках оружие, не заметил отчима и выстрелил. Пуля калибром 7,62 мм попала в живот. Житель Реутова умер до приезда скорой помощи. Уточняется, что погибший был предпринимателем.

Ранее сообщалось, что погибший часто посещал тир, а 20 августа взял с собой родственников, среди которых был его пасынок. Во время стрельбы у молодого человека заклинил второй патрон, и мужчина пошел ему помочь. После он решил сфотографировать парня, выйдя за пределы безопасной зоны. В этот момент молодой человек смертельно ранил отчима.

Также известно о задержании администратора тира. Мужчина допустил в тир несовершеннолетнего юношу без заключения с ним договора на оказание услуг. Он также не присутствовал в помещении, где была стрельба, чтобы проконтролировать правила соблюдения безопасности. В ближайшее время ему предъявят обвинения и изберут меру пресечения.