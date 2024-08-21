Уголовное дело против актера Панина* поступило в прокуратуру

Уголовное дело о публичном оправдании терроризма в отношении актера Алексея Панина (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) поступило в прокуратуру Москвы. Lenta.ru

«В прокуратуру города Москвы для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения поступило уголовное дело в отношении иноагента Алексея Панина. Он обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичное оправдание терроризма»)», — говорится в сообщении ведомства. RT на русском

Отмечается, что в отношении Панина заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он находится в международном розыске. ТАСС