Следствие по делу Алексея Панина* об оправдании терроризма завершено

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении актера Алексея Панина*, обвиняемого в оправдании терроризма. Об этом в среду, 21 августа, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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По ее словам, Панин* обвиняется в публичном оправдании терроризма с использованием интернета.

В октябре 2022 года он разместил в своем публичном аккаунте сообщения, которые, по мнению следствия, оправдывают теракт на Крымском мосту. В связи с этим, в отношении Панина* заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он находится в международном розыске.

Стало известно, что ФСБ с начала текущего года на территории России предотвратила 110 терактов. За подготовку и совершение террористических преступлений, оправдание и пропаганду терроризма, финансирование террористов и оказание им пособнической помощи задержано более 1050 лиц.

*Включен в список террористов и экстремистов и признан Минюстом РФ иноагентом.