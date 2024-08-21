В Москве женщина обворовала мужа, с которым делит имущество

Житель Москвы обвинил жену в краже его вещей на 3 млн рублей, сообщается в Telegram-канале 112.

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В полиции рассказали, что к ним обратился 61-летний коренной москвич Александр Б. и сообщил, что находится в состоянии бракоразводного процесса со своей женой Татьяной. По словам мужчины, полюбовно разделить имущество с супругой они не смогли, а недавно у него пропала домашняя коллекция искусства.

Александр вернулся с дачи и обнаружил, что из квартиры исчезли 150 коллекционных фигурок, корабль, старинная курительная трубка из слоновой кости, три кинжала из метеоритного железа, древние наконечники копий в футляре и картины кисти Ильи Глазунова.

Как выяснили правоохранители, Татьяна, которая сейчас находится во Франции, попросила домработницу мужа сложить вещи в коробки и отдать их личному водителю. Тот увез весь скарб к подруге Татьяны, адрес которой сейчас устанавливают сотрудники полиции.