Станция метро «Саларьево» вновь открыта для входа и выхода пассажиров

Станция «Саларьево» Сокольнической линии Московского метрополитена вновь открыта для входа и выхода пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Станция «Саларьево» работает для входа и выхода пассажиров», – говорится в сообщении.

В Дептрансе добавили, что движение на Сокольнической линии метро осуществляется в штатном режиме.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что по требованию МЧС станция «Саларьево» была закрыта для входа и выхода пассажиров. Поезда временно проезжали станцию без остановки.

Также в Telegram-каналах сообщалось о сильном задымлении в тоннеле между станциями «Саларьево» и «Румянцево» Сокольнической линии метро.