Помогающий бойцам СВО депутат Госдумы получил письмо с угрозами

Помогающий бойцам специальной военной операции (СВО) депутат Госдумы Максим Иванов получил письмо с угрозами. Текст полученного сообщения парламентарий опубликовал в Telegram.

© Официальный канал депутата Госдумы Максима Иванова в Telegram

В письме, пришедшем на электронную почту депутата, неизвестный предупреждает Иванова о некоем несчастном случае, который может случиться через год. Затем ему предлагают «крышу».

«Вот мой ответ. Называется, напугали ежа голым пальцем», — написал Иванов.

Письмо он считает направленным с Украины и связанным с его деятельностью по поддержке российских бойцов СВО. Иванов пообещал, что продолжит оказывать помощь участникам спецоперации.

Иванов неоднократно вступался за российских бойцов, помогая разрешить как частные ситуации, так и иные события, которые, по его мнению, способны нанести вред военнослужащим. Ранее парламентарий выступил против инициативы запретить гаджеты на СВО. После возмущения Иванова и ряда других общественных деятелей текст документа был пересмотрен.