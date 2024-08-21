Станция метро «Саларьево» в Москве закрыта по требованию МЧС

В Москве станция метро «Саларьево» по просьбе МЧС закрыта для входа и выхода пассажиров, поезда проезжают станцию без остановки, сообщает Дептранс. По информации ТАСС, там произошло загорание силового кабеля в трансформаторной подстанции.

«На станции метро «Саларьево» происходит загорание силового кабеля в трансформаторной подстанции. Вход в метро закрыт, люди эвакуированы», — сказали агентству в оперативных службах.

17 августа гермодверь сработала на станции «Арбатская» московского метро.