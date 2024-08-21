Станцию «Саларьево» Сокольнической линии московского метрополитена закрыли для входа и выхода пассажиров, сообщил Дептранс в своем официальном Telegram-канале. Как уточняется, мера принята по требованию МЧС.

Отмечается, что поезда временно проезжают станцию без остановки. По информации ТАСС, силовой кабель загорелся в трансформаторной подстанции.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено. Гражданам рекомендовали выбирать пути объезда.

Утром 15 августа сообщалось, что один из пассажиров упал на рельсы на станции «Щелковская». Из-за этого движение поездов от станции «Партизанская» до станции «Щелковская» пришлось остановить. В обратном направлении поезда следовали с увеличенным интервалом. Позднее движение на участке Арбатско-Покровской линии московского метрополитена восстановили после приостановки.