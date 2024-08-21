Криминалист рассказал, куда мог пропасть «домодедовский упырь»

Маньяка Ивана Продана, известного как «домодедовский упырь», могли убить родственники жертв, предположил в разговоре с NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. Он подчеркнул, что у кого-то из убитых уже могли вырасти дети, которые не смогли забыть преступления Продана. По его словам, также серийный убийца мог по поддельным документам уехать в другой регион.

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Предположу, не утверждаю, что его могли где-то убить родственники тех, кого он убил или замучил. У кого-то могли вырасти дети, которые не забыли. Где-то прибили, придушили. Это только один из вариантов. Второй вариант: он по поддельным документам мог уехать в другой регион, в глубинку, где можно затеряться, глубже, подальше, особенно от Москвы, — высказался Игнатов.

Криминалист также допустил, что Продан мог покинуть Россию. Для этого, по его словам, ему нужно было нелегально пересечь границу. При этом Игнатов отметил, что для этого нужна серьезная материальная составляющая.

Третий вариант: вероятно, он как-то смог покинуть Россию, как-то пересечь границу нелегально, но для этого нужна серьезная материальная составляющая. У него должно быть много денег, чтобы начать жить заново. Вариантов масса, почему он не отмечается, — заключил криминалист.

Ранее стало известно, что Продан вышел на свободу и пропал. Маньяка, который убивал жертв, в ближайшее время могут объявить в федеральный розыск. Мужчина вышел на свободу еще в апреле. Выходил он из исправительной колонии в Мордовии.