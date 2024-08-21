В Забайкалье ищут пропавшего пятилетнего мальчика
Следователи в Забайкалье возбудили уголовное дело после исчезновения пятилетнего мальчика в селе Мангут. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России.
"20 августа около 15 часов [09:00 мск] в селе Мангут ребенок ушел из дома и пропал. Родители самостоятельно занимались поиском и обратились в правоохранительные органы около 21 часа [15:00 мск]. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
В настоящее время к поискам мальчика подключены сотрудники полиции, МЧС, военнослужащие, добровольцы. Следователи проводят процессуальные и иные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.
"Осмотрено место жительства пропавшего ребенка, допрошены его родители, сверстники, жители села. Совместно со специалистом-кинологом с применением служебно-разыскной собаки проведено обследование села. Исходя из полученных данных, одной из версий исчезновения мальчика рассматривается его возможное утопление в реке Онон, которая протекает в 1 км от села", - пояснили в ведомстве.