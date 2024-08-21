В Забайкалье ищут пропавшего пятилетнего мальчика

Следователи в Забайкалье возбудили уголовное дело после исчезновения пятилетнего мальчика в селе Мангут. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России.

"20 августа около 15 часов [09:00 мск] в селе Мангут ребенок ушел из дома и пропал. Родители самостоятельно занимались поиском и обратились в правоохранительные органы около 21 часа [15:00 мск]. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

В настоящее время к поискам мальчика подключены сотрудники полиции, МЧС, военнослужащие, добровольцы. Следователи проводят процессуальные и иные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.