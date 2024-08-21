Преподаватель РУДН задержан в Москве

В Москве задержан старший преподаватель РУДН Экподобо Раймонд Оввигхо, его заподозрили в организации незаконной миграции, сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, 49-летний мужчина помогал гражданам Нигерии заключать фиктивные браки с русскими невестами.

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Отмечается, что в среднем иностранцы платили за услугу от 60 до 150 тысяч рублей. Канал уточнил, что следствию известно об 11 эпизодах преступной деятельности, а среди задержанных, помимо педагога, числятся трое россиян. Также сообщается, что Оввигхо занимался фиктивными браками с 2021 года, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее жительница Санкт-Петербурга смогла добиться расторжения брака с гражданином Египта, о котором она узнала при рождении ребенка. Оказалось, что иностранец нашел ее паспорт и в тайне от россиянки оформил брак с ней. В ходе расследования выяснилось, что мужчина вклеил в паспорт фото подруги, благодаря чему они смогли расписаться в ЗАГСе.

Адвокат Виктория Данильченко до этого сообщила, что брак признают фиктивным, если союз заключался исключительно ради выгоды: с целью получения гражданства или имущества. По словам Данильченко, чтобы признать фиктивный брак недействительным, необходимо обратиться в суд общей юрисдикции с исковым заявлением.