Педагога спортивной школы задержали за массовое создание подпольных борделей

В Санкт-Петербурге по подозрению в организации сети подпольных борделей задержан начальник отдела школы олимпийского резерва. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.

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По информации источника «РЕН ТВ», педагога задержали в понедельник, 19 августа. По адресам борделей оперативники провели обыски. Сейчас силовики продолжают документировать преступную деятельность организаторов сети притонов. Кроме того, устанавливаются соучастники задержанного.

По информации «Фонтанки.ру», задержанный — преподаватель петербургской школы олимпийского резерва по водным видам спорта. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об организации проституции. Он построил сеть борделей не только в городе, но и в Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали 11 сотрудниц притона, замаскированного под ночной клуб в центре Москвы.