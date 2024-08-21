В городе Прокопьевск Кемеровской области горящий автомобиль без водителя врезался в стену магазина. Об этом сообщает Сiбдепо со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Кузбассу.

Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Новости Прокопьевск Киселевск». По данным ведомства, машина ВАЗ 2199 находилась на парковке, когда загорелась по неизвестным причинам и покатилась в сторону продуктового магазина на улице Оренбургская, 3. Приехавшие на место инцидента сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.

«Привлекалась одна автоцистерна и четыре человека личного состава. На момент прибытия первого подразделения автомобиль горел открытым пламенем. В результате пожара автомобиль выгорел полностью. Предварительная причина пожара — нарушение правил монтажа электрооборудования транспортного средства», — сообщили в МЧС.

В июле сообщалось, что в Москве из-за китайский зарядки загорелся автомобиль Omoda C5, который был припаркован во дворе жилого дома на улице Героев Панфиловцев в Северном Тушино. В специальном разъеме в авто находился китайский провод Type-C. Он внезапно загорелся, после чего огонь перекинулся на панель салона. В результате стекло водительской двери оплавилось и потрескалось.